Находящаяся под следствием блогерша Лерчек родила сына

Находящаяся под следствием по обвинению в выводе денег за границу блогершка Валерия Чекалина, известная как Лерчек, родила сына. Подробностей о состоянии Чекалиной и его новорожденного ребенка пока нет. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщило ТАСС со ссылкой на окружение девушки.

— На днях Лерочка родила сына, — говорится в материале.

Четвертая беременность оказалась для девушки непростой. Еще 23 декабря прошлого года Лерчек госпитализировали из-за угрозы выкидыша. Уже в больнице у нее диагностировали анемию и гестоз. Позднее блогершу снова доставили в больницу из-за болей, которые ее мучили. Врачи провели ей операцию.

При этом расследование дела о незаконном выводе денег продолжается. Недавно Федеральная налоговая служба подала заявление о признании Лерчек банкротом из-за долга в 200 миллионов рублей. Если суд признает девушку банкротом, все ее имущество выставят на торги, включая долю в компании «Би Фит».

Сама блогерша свою вину не признает и заявляет, что обвинения в её адрес ей непонятны. Следствие также изъяло у Лерчек 22 комплекта украшений премиальных брендов и 46 миллионов рублей наличными. Так, в числе изъятого — восемь браслетов, несколько пар сережек, ожерелья и трое наручных часов: Chopard, Rolex и Cartier.