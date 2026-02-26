11-летний сын Лазарева устроил себе вечер с «мужскими» забавами

Сын Лазарева растет маленьким барином. Папа запечатлел мальчика, пока тот брал от жизни все, что мог.

Сергей Лазарев осознал, что растит домашнего барина. Его старший ребенок, 11-летний сын Никита, устроил себе роскошный «мужской» вечер.

Исполнитель запечатлел наследника за телевизором. Мальчик вальяжно расположился на диване, погрузив свои ноги в специальный аппарат для массажа. Никита наслаждался просмотром футбола и поглощением семечек.

«Ник очень просил меня посмотреть важный матч Реал Мадрида. Время — 12 ночи! Футбол, массаж ног и семки! Спасибо, что пока без пива», — описал происходящее Сергей.

Мальчик в это время хихикал, сидя на диване.

© Соцсети

Помимо Никиты Лазарев воспитывает младшую дочь Аню. Она тоже часто появляется в папиных соцсетях и собирает множество умилительных комментариев.

Сергей Лазарев после интимного скандала резко осунулся и постарел

Несколько дней назад Сергей угодил в скандал. На популярной передаче, членом жюри которой является певец, он критично высказался о выступлении фолк-коллектива «Толока». Лазарев сравнил их номер с «какой-то пьянкой» и не оценил костюмы исполнителей. Вскоре на певца обрушились тонны хейта в Интернете. Даже шла речь о том, что Сергея надо отменить.

У общественности пока неоднозначное мнение о случившемся. Так, за артиста неожиданно заступился Сергей Соседов, который обычно лишь критикует всех и вся