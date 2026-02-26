Анжелика Варум и Леонид Агутин считаются одной из самых крепких и красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. Не секрет, что несколько лет назад у супругов был тяжелый период в отношениях, Анжелика даже уходила от Леонида, уличив его в измене. К счастью, паре удалось преодолеть все трудности и проблемы.

Однако, по словам известного ведущего и шоумена Отара Кушанашвили, Анжелика Варум лишь с виду хрупкая и слабая женщина. В новом выпуске программы "Пожалуйста, не рассказывай!" Отар поведал, что в гневе певица страшна и может даже сильно ударить.

Шоумен вспомнил, как однажды большой компанией, в том числе с Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным, ездил в ОАЭ. В то время, по словам Кушанашвили, у артиста были серьезные проблемы с алкоголем и супруга категорически запретила ему пить.

Но в ОАЭ Отару и Леониду удалось раздобыть алкоголь, и Анжелика это заметила. Кушанашвили рассказал, что певица кричала на весь вестибюль и осыпала шоумена матом. При этом Отар лишь молчал и не пытался спорить, потому что понимал, что виноват.

Чтобы как-то сгладить неприятную ситуацию, Кушанашвили поинтересовался у Варум, как поживает их с Агутиным дочь.