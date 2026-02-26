Дана Борисова рассказала о победе над наркотиками

Известная телеведущая Дана Борисова несколько лет находилась в зависимости от приема наркотических средств. Победить ее помогла поддержка близких людей, пишет Общественная служба новостей.

«Честно говоря, 90 процентов успеха в процессе лечения зависит от того, как себя ведут родственники. Некоторые вместо того, чтобы помочь, еще сильнее усугубляют ситуацию и напрочь могут отбить желание лечиться. Мне в этом плане повезло, мама меня поддерживала все время. Мы нашли реабилитационный центр, где я проходила все этапы выздоровления», — рассказала Борисова.

Борьба с наркотической зависимостью заняла у телеведущей почти год, но с тех уже несколько лет она не употребляет запрещенные вещества. Забыть о прежнем ей помогают работа, спорт и телевизионные шоу. Дана Борисова предупредила, что до конца излечиться невозможно, поэтому самое главное - избежать срыва.