В соцсетях «взорвали» комментарии после поста Чичериной

Пользователи соцсетей «взорвали» комментарии после пронзительного поста певицы Юлии Чичериной, которая призналась, что говорят о ней только бандеровцы. Об этом сообщает «Царьград».

Ранее Чичерина пожаловалась на то, что государство якобы пыталось выдавить ее из медийного поля. По словам артистки, телевидение и радио не хотят крутить ее песни.

«На меня с дуру работают бандеровцы — снимают фильмы, делают нейрофейки, новости, и судят в который раз уже. В 22-м году украинский суд обещал мне пожизненное, теперь срок мне скостили до 12-ти лет», — написала певица.

Комментаторы поддержали артистку. Некоторые из них напомнили, что в День защитника Отечества на телеканалах не показывали Чичерину, хотя она поддерживает Россию.

«А в чем она не права? Недавно был фестиваль "Своих не бросаем". И даже туда не пригласили Чичерину. Впечатление, что где-то в высоких кабинетах она кому-то поперек горла встала», — написал один из комментаторов.

Некоторые предположили «идеологическую диверсию» — якобы из-за того, что после начала СВО во главе телеканалов и радиостанций остались либеральные деятели, которые против спецоперации, но боятся об этом говорить. Вместо этого они фильтруют контент и не дают эфир патриотам.