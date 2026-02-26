Катя Лель анонсировала заявление Трампа об инопланетянах

Заслуженная артистка России Катя Лель поддержала решение президента США Дональда Трампа раскрыть секретные документы о НЛО. Соответствующий пост она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница хита «Муси-пуси» опубликовала новость о том, что Трамп расскажет всю правду об инопланетянах. Певица заявила, что «вся истина уже на поверхности», в связи с чем пожелала подписчикам добра и осознанности.

«И факты есть, и все доказательства. Это уже не мистика, а наша реальность», — подчеркнула Лель.

Ранее Трамп сообщил, что поручит главе Пентагона Питу Хегсету раскрыть документы правительства, в которых идет речь о внеземной жизни и НЛО. Американский лидер отметил, что раскрываться будут и документы, содержащие другие сведения, связанные с «крайне сложными», но важными и интересными вопросами.

До этого бывший президент США Барак Обама заявил, что инопланетяне существуют. Он признался, что, хоть инопланетяне реальны, он никогда их не видел. Трамп подчеркнул, что таким образом Обама раскрыл «секретную информацию».