Джиган хочет получить от Самойловой имущество на 310 млн рублей

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) хочет получить от блогера Оксаны Самойловой 310 млн рублей совместно нажитого имущества. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Изначально имущество Самойловой было защищено брачным договором от 2020 года, по которому в случае расставания все должно достаться блогеру. Сейчас Джиган пытается его оспорить и готовит доказательства, что якобы был невменяем в момент подписания документа.

Если рэпер сможет оспорить документ, то супругам придется поделить общее имущество на 620 млн рублей. Оно включает в себя особняк в «Шато Соверен» за 350 млн рублей, три квартиры в Москве, фермерское хозяйство и дом в Подмосковье, а также пять дорогих автомобилей.

У Самойловой тем временем начались финансовые проблемы. По информации канала, ее компания «Антураж» ушла в минус, фирму «Семми бьюти» ликвидируют, «Айэмспешл» не приносит прибыли уже несколько лет, а счета «Фэмэли фест» заблокировали еще в 2024 году из-за неподачи документов. Кроме того, Самойлова лишилась статуса самозанятой и должна налоговой 714 тысяч рублей.

Недавно ей пришлось продать электромобиль Hongqi, который блогер покупала в подарок детям на будущее. Машина стоила более 11 млн рублей, однако Самойлова отдала его всего за 5 млн рублей.

Напомним, что в октябре 2025 года Самойлова подала иск о разводе с Джиганом. Пара жената с 2012 года и воспитывает трех дочерей и сына. Блогер заявляла, что надеется на мирное расставание и не планирует препятствовать общению отца с детьми. Адвокат рэпера Сергей Жорин рассказывал, что артист хочет оспорить брачный документ, поскольку находился в уязвимом состоянии в момент его подписания — проходил лечение и принимал лекарства, в связи с чем не осознавал, что делает.