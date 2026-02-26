Долиной подарят квартиру

$76.4790.32

Друзья Ларисы Долиной подарят певице новую квартиру: «Скоро будет своя крыша над головой»

62‑летний бизнесмен и меценат Юрий Растегин в беседе с KP.RU сообщил, что друзья народной артистки Ларисы Долиной после скандала с недвижимостью в Хамовниках в беде её не оставили. По его словам, певице собираются подарить новую квартиру.

Однако подробно об этом Юрий рассказать не смог, потому что Долина «пока не разрешила».

«У неё есть где жить. И в этом плане всё нормально будет. Всё плохое заканчивается. Благодаря друзьям скоро у неё будет своя крыша над головой. Я просто не могу сейчас об этом говорить, Лариса Александровна пока не разрешила. Но я рад, что друзья обратили внимание на её ситуацию и не оставят её без жилья», — рассказал Растегин.

Также бизнесмен отметил, что в начале всей истории с мошенниками он поддержал Ларису Александровну и подарил ей помещение в центре Москвы, в котором в дальнейшем откроется джазовый клуб. Однако Юрий уточнил, что недвижимость была подарена не лично певице, а для выступлений её студентов — учащихся Музыкальной академии Ларисы Долиной.

