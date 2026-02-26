Бывшей жене Шнурова заблокировали счета

Бывшей жене музыканта Сергея Шнурова Матильде заблокировали счета из-за долгов перед налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

© Соцсети

Сейчас Матильда Шнурова живет в Лос-Анджелесе. Там она открыла студию растяжки, медитации и аффирмации. Кроме того, она проводит онлайн-занятия для россиянок. За 5 тысяч экс-супруга лидера «Ленинграда» предлагает «активировать ритм тела» и показать, «где рождается гармония».

По информации канала, Шнурова забывает про обязательства по уплате налогов в России. Она задолжала ФНС уже 85 тысяч рублей. На Матильду завели исполнительное производство и заблокировали счета в банках. Кроме того, если она вернется в Россию обратно и не оплатит долг, то ей могут запретить выезд из страны.

Уехавшая в США Матильда Шнурова заявила, что ей дорога память о России

Напомним, что Шнуров развелся с Матильдой в 2018 году после восьми лет брака. При разводе женщина получила квартиру в Санкт-Петербурге и ресторанное дело. Бизнес экс-супруга артиста закрыла в апреле 2025 года, а квартиру продала еще в 2021 году.