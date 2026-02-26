Умер один из основателей группы Wu-Tang Clan Оливер Грант

На 53-м году жизни умер один из основателей американского хип-хоп-коллектива Wu-Tang Clan Оливер Грант, известный под псевдонимом Power. О его смерти сообщила группа в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

В публикации артиста проводили словами «Покойся с силой, Power». Причина смерти не раскрывается. Участники коллектива также разместили личные прощальные сообщения. В частности, Method Man написал, что ему тяжело прощаться с другом.

Оливер Грант родился в 1973 году на Ямайке, позже переехал в Нью-Йорк и вырос в районе Стейтен-Айленд. Там он познакомился с будущими участниками Wu-Tang Clan. Прозвище Power он получил во время партии в шахматы.

Грант сыграл важную роль в становлении группы. Он стал ее финансовым партнером, помог выпустить дебютный сингл Protect Ya Neck и выступил исполнительным продюсером альбома Enter the Wu-Tang (36 Chambers), вышедшего в 1993 году.

Позднее он запустил линию одежды Wu Wear, которая превратилась в коммерчески успешный бренд. В 1999 году Грант спродюсировал видеоигру Wu-Tang: Shaolin Style. В 2008 году он перезапустил бренд под названием Wu-Tang Brand, а в 2017 году возродил Wu Wear.

Помимо бизнеса, Грант снимался в кино. Он дебютировал в фильме «Belly» в 1998 году, а затем появился в картинах «Черное и белое» с Робертом Дауни-младшим и «Неидеальное убийство» с Алеком Болдуином.