Сабуров заявил о намерении вернуться в Россию

Комик Нурлан Сабуров, которому на 50 лет запретили въезд в Россию, на концерте в Пхукете заявил о намерении вернуться в страну.

«Я вернусь, поэтому сразу заявляю: отныне у меня будут супер-патриотические выступления», — цитирует его РИА Новости.

Ранее выяснилось, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

Telegram-канал Mash писал, что Сабурову грозит от 7 до 12 лет тюрьмы по статье о наёмничестве в Казахстане. Отмечается, что на одном из видео в соцсетях комик презентовал десять новых внедорожных мини-мотоциклов, которые он купил и передал на СВО.

Также сообщалось, что Сабуров решил не оформлять российское гражданство из-за опасений, связанных с возможностью введения в отношении него западных санкций.