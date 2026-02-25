Орбакайте с мужем сбежали из США во время стихийного бедствия — даже дочь оставили

Старшая дочь Аллы Пугачевой покинула Россию и уже несколько лет живет вместе с семьей в США. Кристина Орбакайте призналась, что много лет жила на две страны — в Америке бизнес у ее мужа, там же учится дочь, но работа Кристины была в России. Артистка много гастролировала, выступала в различных шоу на телевидении. Но в итоге решила быть ближе к семье и уехала.

Однако в Штатах Орбакайте не смогла реализоваться как певица. С концертами она теперь мотается в Европу. Накануне Кристине и вовсе пришлось бежать из страны окольными путями. Дело в том, что у дочери Пугачевой запланированы гастроли в Лондоне, а в Нью-Йорке, где она сейчас живет, сильнейший снегопад, рейсы отменены.

Орбакайте срочно нужно было вылететь в Британию, ведь первый концерт пройдет уже 26 февраля. Кристина поначалу запаниковала, но взяла себя в руки и нашла выход. Вместе с мужем они отправились в соседний Вашингтон, где оказалось солнечно и тепло, успели сесть на самолет до Лондона и вовремя прибыли в столицу Англии.

"Тут просто весна, солнышко. В итоге мы взяли время с запасом, приехали пораньше и решили прогуляться. Мы в аэропорту, успеваем", — поделилась певица.

Судя по кадрам, что опубликовала Орбакайте в своем блоге, 13-летнюю Клаву супруги оставили дома. Внучка Аллы Пугачевой учится в школе и не может пропускать занятия.

Поклонники Кристины однако остались недовольны этим фактом, мол, бросили девочку одну в засыпанном снегом Нью-Йорке. Но, вероятнее всего, с Клавой осталась няня, хоть Орбакайте никогда это не афишировала.