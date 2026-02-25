Комик Сабуров заявил, что планирует вернуться в Россию

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров в среду, 25 февраля, на своем первом концерте после запрета на въезд в РФ заявил, что планирует вернуться в Россию.

© Вечерняя Москва

— А я планирую вернуться в Россию, — сказал он. Зал встретил эту реплику аплодисментами. — Я вернусь, поэтому сразу заявляю: отныне у меня будут суперпатриотические выступления, — сказал юморист.

Агентство РИА Новости уточнило, что этот концерт начался с более чем 40-минутной задержкой.

Сабуров выступал на тайском Пхукете в конференц-зале Royal Phuket City Hotel, рассчитанном на две тысячи человек. Стоимость билетов составила от шести до 20 тысяч рублей, при этом Сабурову удалось собрать полный зал. Концерт он начал с шуток о том, что зрители пришли «посмотреть на уголовника».

6 февраля юмористу запретили въезд в Россию на 50 лет. По данным правоохранительных органов, такое решение связано с критикой специальной военной операции на Украине, а также нарушением миграционного и налогового законодательства.

В СМИ также писали, что Комитет национальной безопасности Казахстана проводит проверку вокруг ситуации с комиком, который в 2025 году передал 10 мотоциклов бойцам ЧВК «Вагнер».