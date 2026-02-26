Яковлева рассказала, как относится к многочисленным татуировкам сына

Актриса Елена Яковлева призналась, что нормально относится к татуировкам 33-летнего сына Дениса. В разговоре с Надеждой Стрелец она раскрыла, что, когда сын только увлёкся рисунками на теле, ей это понравилось не очень. Однако сейчас она понимает: это его способ справиться с внутренними проблемами.

Первую татуировку наследник экранной Каменской сделал в 11 классе в память об умершем питомце, а дальше тату становилось всё больше. Именно в тот момент Елена напряглась, но сын поспешил успокоить её.

«Он сказал: "Мам, я не пью, не курю, наркотиками не увлекаюсь. Пусть это будет моя такая…"», — вспомнила знаменитость.

По словам артистки, в какой-то момент место для наколок на теле закончилось, и Денис перешёл на лицо. Впоследствии он попробовал свести татуировки на лице, однако процесс оказался крайне болезненным, и он отказался от этой идеи.

А вообще, говорит Яковлева, у них с сыном прекрасные отношения — такими может похвастаться не каждая мать. Они тепло общаются, списываются или созваниваются каждый день, а ещё Денис не устаёт напоминать звёздной матери о своей любви.

Ранее стало известно, что 32‑летний сын актрисы — Денис Шальных — вновь женился: он официально представил поклонникам свою новую жену. Денис опубликовал в соцсетях совместное романтическое фото, на котором он и его избранница запечатлены в тёмных нарядах.