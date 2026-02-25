Григорий Лепс ответил хейтерам на критику внешности фразой «судят по своей колокольне»
Российский эстрадный певец Григорий Лепс ответил хейтерам на критику внешности фразой «судят по своей колокольне». Его комментарий опубликован на странице издания StarHit в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Журналисты разместили видео с интервью 63-летнего артиста. В нем он предстал с щетиной на лице и грязными волосами. Пользователи сети раскритиковали внешний вид Лепса на публике. По мнению некоторых юзеров, он стал выглядеть так из-за приема алкоголя на фоне разрыва с бывшей невестой Авророй Кибой.
Лепс, в свою очередь, не стал терпеть нападки хейтеров и ответил им в комментариях под роликом.
«Интересно люди судят по своей колокольне, конечно. Кроме алкоголя проблем нет и быть не может, рад за вас. На этом видео абсолютно трезвый человек, который спит по три-четыре часа, месяц болеет и работает 24/7, потому что есть обязательства, нужно дописать альбом в срок. Но все равно никто не поверит, понимаю», — заявил он.
