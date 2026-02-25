Анна Семенович о своем языке любви: «Покусываю, подгрызываю»

Певица и актриса Анна Семенович призналась, что обычно не сдерживает свои проявления любви в романтических отношениях и может даже укусить своего мужчину. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на празднике для всех влюбленных МУЗ-ТВ, который прошел в Москве в Государственном Кремлевском дворце.

Она уточнила, что ее партнер иногда возмущается ее порывом. Однако он все равно с радостью принимает такое выражение чувств, уверена певица. По ее словам, она очень тактильная во взаимоотношениях с возлюбленным.

«Я могу укусить, покусываю, подгрызываю. Я же вижу, что ему нравится. Могу сильно укусить, могу сильно обнять, не знаю, что угодно могу сделать», — заявила Семенович.

Артистка в июне 2024 года перестала скрывать роман с бизнесменом Денисом Шреером. Звезда впервые встретилась с ним в караоке. По словам знаменитости, предприниматель, с детства живущий в Германии, не знал о ее славе, но оценил вокальные способности и захотел познакомиться. Семенович рассказывала, что возлюбленный красиво за ней ухаживал, а потом они вместе начали жить и путешествовать.

До этого Анна Семенович удивилась зумерам, которые платят по полам с девушками. Семенович заявила, что в двухтысячные были очень щедрые мужчины. По словам звезды, сейчас они с подругами понимают, как им повезло.

Она также поделилась, что однажды в ресторане за вечер у них «скопилось» пятнадцать бутылок дорогого шампанского. Семенович попросила менеджера оставить их в ресторане, где через две недели отмечала свой день рождения.