Стало известно о недвижимости Полины Гагариной

В собственности у Полины Гагариной две столичные квартиры и особняк под Москвой. Какой недвижимостью обзавелась исполнительница, выяснил «Звездач».

Участница «Фабрики звезд» и конкурса «Евровидение» владеет квартирой в сталинском доме на Садовой-Триумфальной улице. Площадь объекта составляет 113 квадратных метров, располагается квартира на пятом этаже. Такая недвижимость, по оценкам риелторов, стоит порядка 70 миллионов рублей. Также в распоряжении Гагариной имеется четырехкомнатная квартира площадью 168 квадратных метров в элитном жилищном комплексе. Хозяйка может похвастаться высокими трехметровыми потолками и видом из окна с высоты 11 этажа. Данный объект оценивается примерно в 100 миллионов рублей.

Однако прописана певица, по информации журналистов, в доме своих родителей. Речь идет о 60-метровой квартире на Делегатской улице за Театром кукол имени Образцова. В среднем по рынку такое жилье стоит около 46 миллионов рублей.

Помимо квартир, Гагарина владеет особняком на Новорижском шоссе. Здесь на участке в 44 сотки исполнительница построила трехэтажный дом площадью 960 квадратных метров с баней и собственным выходом к реке. Жителям поселка, в котором располагается особняк, доступны медицинский и фитнес-центр. За такую роскошь, по расчетам специалистов, Гагарина заплатила 488 миллионов рублей. Содержание поместья обходится знаменитости в дополнительные 150 тысячи рублей в месяц.

Ранее стала известна реальная стоимость особняка Стивена Сигала на Рублевке. За двухэтажный дом с тремя спальнями в закрытом поселке актер просит 700 миллионов рублей при том, что себестоимость такого объекта не превышает 300 миллионов.