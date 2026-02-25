Разведенный Галустян нашел новую любовь

Не прошло и года после развода, как Галустян завел новый роман. Артист теперь не скрывает свой статус.

© WomanHit.ru

В прошлом году общественность ошарашила новость о разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории. Супруги прожили в согласии и верности 18 лет и воспитали двух дочек. Однако это не помогло браку выстоять.

Не прошло и года, как юморист нашел новую любовь. О своем амурном статусе Михаил поведал в интервью для StarHit. «Любви все возрасты покорны! И мое сердце сейчас занято», — заявил Галустян в беседе с журналистами. Однако звезда «Нашей Russia» не стал даже намекать, с кем он сейчас состоит в отношениях.

Ранее Михаил говорил, что хотел бы сосредоточиться на своей личной жизни. При этом он не забывает и о творчестве.

«Но считаю, что в работе и в карьере я еще не все сказал. Так что планов много!» — делился артист.

В декабре стало известно, что к Галустяну неровно дышит звезда «Дома-2» Ирина Пинчук, которая, кстати, тоже разошлась с мужем в прошлом году. Об этом рассказала Ольга Бузова. По словам певицы, Ира строила Михаилу глазки на съемках популярного телешоу. «Галустян — мужчина свободный, вот Ира Пинчук в Китае свой интерес-то к нему и проявляла. Началось это еще в джунглях, продолжилось в Китае», — сдала Пинчук Бузова.