Яковлева рассказала о конфликте с Нагиевым

Елена Яковлева и Дмитрий Нагиев снимались вместе в сериале «Каменская». В тот период ходили слухи, что артисты невзлюбили друг друга. Актриса рассказала, как все было на самом деле.

Елена Яковлева рассказала, как складывались ее отношения с Дмитрием Нагиевым во время съемок сериала «Каменская». Еще тогда ходили слухи, что актеры не поладили между собой. И вот звезда «Интердевочки», наконец, расставила все точки над i.

Яковлева побывала на интервью у Надежды Стрелец. Журналистка поинтересовалась, правда ли, что Елена и Дмитрий конфликтовали на площадке.

«Вы говорили, что Дима, безусловно, человек неординарный, одаренный, но иногда он исполнял какие-то экстравагантные вещи. Мог, например, когда у кого-то важный разговор, подойти и сказать: „Где мои трусы?“», — спросила Стрелец.

Елена подтвердила, что да, действительно, шоумен это «делал без конца». Однако никакой вражды между ней и Дмитриев не было, а был всего лишь пиар-конфликт.

«Это он тогда мне сказал: „Давай пустим слух, что ты и я на площадке ненавидим друг друга“. А так у нас замечательные отношения», — призналась артистка.

Она добавила, что они часто троллили друг друга. Яковлева, например, отмечала, что впервые работает с артистом из цирка, намекая на клоунизм коллеги.

Масла в огонь подливал Сергей Гармаш, также снимавшийся в «Каменской». «Когда Гармаш и Нагиев в одном месте... это... будете ржать без конца, потому что один хлеще другого», — поделилась Елена.