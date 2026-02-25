Киркоров, Бурунов, Чехова: как худеют российские знаменитости

В российском шоу-бизнесе немало примеров внезапного и быстрого похудения. Звезды выбирают различные методы и порой добиваются невероятных результатов. News.ru рассказал, как худеют отечественные знаменитости и стоит ли следовать их примеру.

Актриса Светлана Пермякова никогда не была худой, а ее многие образы в театре и в кино строились в том числе на объемной комплекции. Внезапно артистка решила похудеть — она не скрывала, что ей помогли специальные уколы, назначенные лечащим врачом. По словам актрисы, она пошла на этот шаг осознанно, поскольку за плечами у нее долгий путь борьбы с лишним весом.

Врач-эндокринолог Анна Терехова отметила, что выбранный Пермяковой путь оправдан для людей, которые имеют значительный лишний вес и определенные осложнения в виде диабета или преддиабета. Эксперт подчеркнула, что важно параллельно менять образ жизни и питание.

Телеведущая Анфиса Чехова за несколько лет похудела на 30 кг. Она уверяет, что сделала ставку на изменение образа жизни, в том числе пересмотрев питание: отказалась от сахара, перекусов и поздних ужинов. Кроме того, она начала следить за размером порций, хотя ограничений по продуктам не вводила. Из физических нагрузок Чехова предпочла пилатес и растяжку.

По словам Тереховой, Чехова поступила правильно, когда не стала садиться на жесткую диету. Такой подход чреват дефицитами, приводящим к неблагоприятным изменениям в самочувствии.

«Поэтому важно придерживаться сбалансированного питания: включать цельнозерновые продукты и разнообразные овощи. Также нужно контролировать получение белка — как животного, так и растительного. А еще — поддерживать физическую активность», — добавила эксперт.

Певец Филипп Киркоров в 2025 году заявил, что похудел на 30 кг. Причиной для изменений стали снимки артиста с пляжа, которые распространились по соцсетям — артист устыдился и решил привести фигуру в порядок.

Музыкант перенес несколько пластических операций у хирурга Тимура Хайдарова, однако решил прибегнуть и к здоровому образу жизни. Киркоров утверждает, что каждое утро посвящает тренировкам и следит за питанием, отказавшись от сладкого и стремясь потреблять в основном белок.

«Стоит есть больше овощей, то есть растительной пищи — клетчатки, зелени. Они нам необходимы для поддержания здоровья не только пищеварительного тракта, но и сердечно-сосудистой системы. И опять же, растительная пища в достаточном количестве необходима для поддержания здорового веса», — прокомментировала подход Терехова.

Феноменальным можно назвать преображение комика Ольги Картунковой. В 2019 году она весила около 135 кг и прошла долгий путь до отметки в 90 кг. Артистка травмировала ногу, а врачи буквально заставили пациентку худеть, пригрозив, что иначе она не сможет ходить.

Сейчас Картункова придерживается ряда правил. В частности, она выбирает овощи с пониженным содержанием крахмала, ест каждые три часа и отказалась от выпечки, сладостей, газированной воды, консервов, копченых деликатесов и соусов.

«Ольге же с ее комплекцией и активной работой долго придерживаться такой диеты не стоит. Иначе ее организм, наоборот, начнет запасать калории. Лучше добавить регулярную физическую активность и несколько увеличить калораж. Это положительно повлияет на состояние мышечной и костной ткани и общего здоровья», — подчеркивает врач.

Юморист Александр Морозов сбросил 80 кг. Звезда «Кривого зеркала» признался, что перенес гастрошунтирование — операцию по уменьшению желудка. Вмешательство ему назначили по медицинским показаниям из-за проблем со здоровьем. Позже потребовалась пластическая операция, чтобы убрать лишнюю кожу, появившуюся на фоне резкого похудения.

Терехова напомнила, что операцию по уменьшению желудка бывают оправданны, однако в дальнейшем это приводит к строгим ограничениям.

Актер Сергей Бурунов внезапно предстал перед поклонниками стройным и подтянутым. Оказалось, что он сбросил 15 кг благодаря влюбленности в Екатерину Леви, владелицу бизнеса по бытовому обслуживанию.

Сам Бурунов заявлял, что ему помогли «секс и спортзал». Он предпочел функционально-силовую тренировку и плавание, а девушка уговорила его заняться горными лыжами.