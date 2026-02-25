Уменьшение груди, новый имидж, смерть экс-жениха: как живет Алена Водонаева

Телеведущая Алена Водонаева поделилась с поклонниками подробностями о смене имиджа и пластической операции. Что происходит в жизни блогера, и как именно она относится к российской спецоперации на Украине, разбиралось издание News.ru.

Операция

По словам Алены Водонаевой, в преддверии весны она решила нарастить волосы и провести операцию по уменьшению груди, которая прошла успешно.

«Восстанавливаюсь и возвращаюсь в строй», — рассказала Водонаева в своем Telegram-канале.

При этом телеведущая показала поклонникам фотографии, на которых она лежит на больничной койке с грудью, обмотанной бинтами. А свое решение сменить имидж, в том числе и нарастить волосы, Водонаева объяснила усталостью от зимы.

«Мне надоел холод, поэтому я опять нарастила светлые волосы и морально настраиваюсь на весну», — заявила она.

Личная жизнь

В 2009 году Алена Водонаева вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева. В браке родился сын Богдан, однако спустя четыре года супруги развелись. По словам ведущей, одной из причин расставания стало то, что муж постоянно пропадал на работе.

После развода блогер состояла в отношениях со своим директором Антоном Коротковым. Водонаева забеременела, но оказалось, что это внематочная.

«Мне удалили единственную трубу, я больше никогда не смогу иметь детей. Антон сделал мне предложение, кольцо я храню до сих пор», — рассказывала она.

Однако в итоге влюбленные расстались, а в феврале 2025 года стало известно о гибели Короткова в зоне спецоперации. Это стало ударом как для Алены Водонаевой, так и для ее семьи, так как ее родители прекрасно относились к Короткову.

«Мы тяжело расставались, любя друг друга. Не общались, я назло ему вышла замуж», — призналась ведущая.

В 2017 году Водонаева вышла замуж во второй раз за диджея Алексея Косинуса. Этот брак распался спустя два года. Сейчас блогер скрывает подробности личной жизни.

Отношение к спецоперации

После начала спецоперации Водонаева заявила, что не собирается уезжать из России, где «живет 40 лет» и имеет бизнес.

«Я живу здесь, я хочу, чтобы здесь было хорошо. Я для этого на своем YouTube-канале и критикую все, что делается в нашей стране плохо, на мой субъективный взгляд», — заявляла она.

Ведущая также рассказывала, что столкнулась с оскорблениями со стороны украинцев в соцсетях.

Ранее Алена Водонаева осудила тех, кто сфотографировал певицу Анну Семенович во время отдыха и опубликовал ее снимки с неидеальной фигурой. По ее словам, недопустимо «в крысу» ловить человека «в трусах на море».