Дочь Распутиной раскрыла всю правду о «бездушной» матери: «Непробиваемая»
Дочь Маши Распутиной предъявила претензии. По словам Марии, из артистки получилась не самая лучшая мать.
У эпатажной звезды 90-х Маши Распутиной две дочери. Старшую Лидию она родила от Владимира Ермакова, который и занимался воспитанием девочки. А младшую Машу — от бизнесмена Виктора Захарова. Отношения с последней у исполнительницы складываются непросто.
25-летняя наследница Распутиной рассказала всю подноготную. По словам девушки, мама никогда ее особо не жаловала.
То, что она является дочерью известной персоны, принесло ей немало проблем в жизни.
«Если бы был выбор, я бы предпочла родиться в обычной семье, потому что к звездным детям всегда больше внимания, и для меня это настоящее испытание», — посетовала Захарова.
Девушке же хочется быть автономной фигурой, а не тенью звездной родительницы.
Также Марию расстраивает, что мама никогда ее не поддерживала и не реагировала, когда она пыталась поговорить об их непростых отношениях.
«Я много раз говорила с ней о наших проблемах в отношениях, но она непробиваемая, как стена», — пожаловалась Захарова.
Девушка хочет, чтобы гордая мама, наконец, признала свои ошибки.