Дочь Распутиной раскрыла всю правду о «бездушной» матери

Дочь Маши Распутиной предъявила претензии. По словам Марии, из артистки получилась не самая лучшая мать.

У эпатажной звезды 90-х Маши Распутиной две дочери. Старшую Лидию она родила от Владимира Ермакова, который и занимался воспитанием девочки. А младшую Машу — от бизнесмена Виктора Захарова. Отношения с последней у исполнительницы складываются непросто.

25-летняя наследница Распутиной рассказала всю подноготную. По словам девушки, мама никогда ее особо не жаловала.

«Во мне живет обида, я чувствую себя недолюбленной, а для девочки это всегда болезненно», — передает слова Маши телеграм-канал «Звездач».

То, что она является дочерью известной персоны, принесло ей немало проблем в жизни.

«Если бы был выбор, я бы предпочла родиться в обычной семье, потому что к звездным детям всегда больше внимания, и для меня это настоящее испытание», — посетовала Захарова.

Девушке же хочется быть автономной фигурой, а не тенью звездной родительницы.

Также Марию расстраивает, что мама никогда ее не поддерживала и не реагировала, когда она пыталась поговорить об их непростых отношениях.

«Я много раз говорила с ней о наших проблемах в отношениях, но она непробиваемая, как стена», — пожаловалась Захарова.

Девушка хочет, чтобы гордая мама, наконец, признала свои ошибки.