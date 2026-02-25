Модель Елена Кулецкая откровенно рассказала о романе с Димой Биланом

43‑летняя модель Елена Кулецкая вспомнила о романе 20‑летней давности с Димой Биланом. Об отношениях с артистом она откровенно рассказала в интервью Светлане Бондарчук. Кулецкая призналась, что версия знакомства в аэропорту, которую растиражировали СМИ в 2006 году, была полностью придумана Яной Рудковской.

© Super.ru

Однако, по словам модели, отношения не были пиар‑романом. На самом деле симпатия родилась в процессе творческого взаимодействия: девушку пригласили на съёмку клипа в Марокко в качестве актрисы.

«В числе, наверное, многих кандидаток на съёмки в клипе выбрана была там я и ещё какие‑то девушки. И Диме предложили выбрать кого‑то — и выбрали меня. <…> Это именно на побережье было. И, то есть, он сразу такой: „О, привет!“», — вспомнила Кулецкая, добавив, что певец ел батон, укрывшись пледом, и предложил к нему присоединиться, чтобы согреться.

Съёмки продолжались около недели. В процессе, по словам Кулецкой, и зародилась взаимная симпатия.

«В этом творческом тандеме, союзе у нас действительно промелькнула искра, теплота, долгие, очень долгие разговоры. И вот с лёгкой подачи Яны родилась история, что мы познакомились в аэропорту. Наши пальцы скрестились над диском Патрисии Каас. И когда это уже оказалось в прессе, мы такие: „А, ну окей, ну, наверное, странно сейчас это будет опровергать“», — вспомнила знаменитость.

Елена объяснила, что отношения постепенно сошли на нет: она не хотела проявлять инициативу, а затем увидела в очередном клипе новую «музу» артиста. Модель призналась, что с певцом общается до сих пор, но они не близкие друзья.