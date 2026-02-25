Киркорову предрекли проблемы с продажей квартир, в которой он жил с Пугачевой

Певцу Филиппу Киркорову предрекли проблемы с продажей квартиры в Москве за 240 млн рублей. В беседе с «Газетой.Ru» риелтор Юлия Юсова отметила, что сделку можно ждать только примерно через год.

Киркоров захотел избавиться от недвижимости, в которой жил вместе с Аллой Пугачевой, перед своим февральским большим шоу. Он поделился, что на подготовку ушло много денег, поэтому он решил продать пустующую квартиру. Однако, как считает риелтор, певцу не стоит ждать быстрого возврата потраченных средств, так как элитные объекты могут долго «висеть» на рынке.

«240 млн — это примерно 1,1-1,2 млн за квадратный метр. Для ЦАО, для клубного дома, для премиального сегмента - это не космос, это верхний, но рыночный диапазон для качественной вторички в подобной локации. Вопрос не в том, дорого ли это, вопрос за сколько реально купят. Элитная недвижимость не продается быстро, здесь нет импульсивных покупателей. Люди с таким бюджетом выбирают долго, сравнивают, смотрят альтернативы, анализируют не только метры, но и ликвидность в будущем. Средний срок экспозиции в премиуме от 6 до 12 месяцев, а если еще и интерьер слишком «под владельца», то срок может растянуться до года-полутора», — заявила Юсова.

По словам риелтора, интерьер в квартире Киркорова яркий, а ценится больше универсальность. Также Юсова отметила, что звездный статус владельца недвижимости никак не влияет на продажи.

«Реальный коридор сделки, если ориентироваться на рынок, может быть ниже заявленной цены в диапазоне переговоров 5-15% от экспозиции. Это нормальная практика для дорогого сегмента. Покупатели элиты рациональны, им важна безопасность сделки, статус дома, приватность, качество окружения и инвестиционный потенциал. Имя предыдущего владельца - это интересная деталь, но не основание для переплаты», — поделилась риелтор.

