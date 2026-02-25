Алексей Панин* отреагировал на смерть актрисы Ирины Шевчук. В личном блоге в запрещённой соцсети он опубликовал прощальный пост.

Он отметил, что в своё время вместе с дочерью артистки Александрой изводил её своими «шалостями».

«Умерла актриса и мама моей очень хорошей подруги Ирина Борисовна Шевчук. Я её очень любил, хотя седых волос от наших "шалостей" у неё точно прибавилось. Прощайте!» — высказался он.

Напомним, о смерти Ирины Шевчук стало известно накануне. Актриса ушла из жизни в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. Об этом в соцсетях сообщила дочь артистки. Диагноз матери она раскрывать не стала. Позднее появилась информация о том, что у Шевчук была лимфома головного мозга.

* Признан иноагентом в РФ, внесён в перечень террористов и экстремистов