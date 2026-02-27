Стало известно имя новой возлюбленной Галустяна

Известный юморист и телеведущий Михаил Галустян, который в 2025 году сообщил о разводе с женой Викторией после 18 лет брака, встречается с художницей по гриму Лилией Киосе. Имя его новой возлюбленной стало известно изданию Super.

Отмечается, что Киосе 35 лет, она работает художницей по гриму на съемках фильмов и телешоу. Девушка выросла в семье военного, ее брат служит священником.

Ранее Галустян рассказал о личной жизни после развода. Телеведущий заявил, что его сердце занято, но при этом не раскрыл имя новой возлюбленной.

О разводе Галустяна с женой Викторией сообщалось в апреле 2025 года. По словам юмориста, он и его бывшая супруга остались в хороших отношениях.

Михаил Галустян и Виктория Штефанец поженились в 2007 году. У пары две дочери — Эстелла и Элина.