У брата Галкина* нашли гражданство страны ЕС

Брат шоумена Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом), работавший в оборонной сфере России, оказался гражданином Евросоюза. Дмитрий Галкин, в отличие от младшего брата, непубличен, но в оборонке его знают — он был топ-менеджером компаний, поставлявших боеприпасы и вооружения для российской армии, сообщает «База».

По данным канала, в израильском реестре недвижимости Галкин-старший значится как обладатель гражданства Кипра. Когда именно он получил кипрский паспорт — неизвестно.

Его брат стал гражданином Кипра примерно в 2017 году. Сначала артист это отрицал, но в 2024-м признал, что путешествовать с паспортом Кипра удобнее, чем с израильским, особенно на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ писали, что Дмитрий Галкин также может иметь гражданство Израиля и Казахстана. Сам он это не комментировал. У него есть доля в российской компании «Оружейные мастерские», которая производила оружие и военную технику для ВС РФ. В 2023 году Украина ввела санкции против предприятия, после чего компания сменила профиль и теперь выпускает гражданскую продукцию, сохранив лицензию на разработку вооружений.

*признан иноагентом в РФ