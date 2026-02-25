Раскрыт возможный заработок Агутина и Варум за отмененный концерт в Саратове

Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум могут заработать на концерте в Саратове около 20 млн рублей на концерте. Об этом пишет Ura.ru.

Изначально выступление должно было состояться 22 февраля, но было отменено, зрителям вернули потраченные на билеты деньги. В итоге концерт в «Кристалле» перенесли на 25 февраля.

Ледовый дворец спорта «Кристалл» рассчитан на 6100 зрителей. Самый дешевый билет на выступление Варум и Агутина стоит четыре тысячи рублей, самый дорогой — за 15 тысяч рублей.

Уже продано билетов почти на 16,03 млн рублей. При полном аншлаге выручка достигла бы 20,55 млн рублей — без учета расходов на проведение концерта, подсчитали журналисты.

При этом ранее выступление народного артиста России Леонида Агутина в Казани оказалось в центре скандала после появления информации о том, что цены на билеты VIP-категории начинались от 500 тысяч рублей. Общественные деятели призвали раскрыть имена и должности зрителей, которые смогли потратить такие деньги на билеты.