Тайный брак с 21-летней балериной: что известно об избраннице Егора Бероева

СМИ сообщили о тайной свадьбе звезды «Турецкого гамбита» Егора Бероева. Как сообщает издание The Voice, новой избранницей 48-летнего актера стала 21-летняя балерина Анна Панкратова. Ранее она исполнила главную роль в фильме Бероева «Кукла».

Анна Панкратова родилась 30 июня 2004 года в Коломне. Девушка окончила Московский хореографический колледж Ледях. Анна познакомилась с будущим супругом в стенах учебного заведения. Панкратова сразу привлекла внимание Бероева, и позже он пригласил ее на съемки в своем полнометражном фильме. Она также снялась в сериале Егора «Марик». Премьера военной драмы запланирована на 2026 год.

В конце января журналисты сообщили о разводе Егора Бероева с актрисой Ксенией Алферовой, с которой он прожил более 20 лет. По словам актера, супруги разошлись еще в 2022 году. На одной из кинопремьер Ксения намекнула, что их с Егором союз распался из-за неверности артиста.

