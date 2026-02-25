Пригожин дал звездам совет на период проведения СВО

Иосиф Пригожин поддержал актера Егора Бероева, который призвал российских звезд не публиковать фото с зарубежных курортов.

По мнению продюсера, снимки представителей шоу-бизнеса с Мальдив и Куршевеля действительно раздражают россиян, так как демонстрируют отсутствие эмпатии у людей, наслаждающихся жизнью в период проведения СВО.

«Я согласен, что некоторым звездам шоу-бизнеса не хватает эмпатии. Они считают, что быть артистом значит иметь право нарушать любые законы и нормы, — заявил Пригожин Общественной Службе Новостей. — Но мы на примере нашумевших скандалов убедились, что разрыв от реальности всегда влечет за собой проблемы. Вспомним Ивлееву и остальных отличившихся».

Он добавил, что звезды начали забывать о важности не раздражать общество в период проведения СВО. При этом продюсер отметил, что и сам публикует фото с зарубежных курортов, однако без «напыщенности». Кроме того, по его словам, его семья предпочитает отдыхать в России, так как и здесь много красивых мест.

До этого продюсер Сергей Дворцов обратился к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной с просьбой устроить чистку в рядах российских звезд. Он уточнил, что говорит о таких людях, как блогерша Настя Ивлеева и рэперша Инстасамка, пояснив, что обе эти звезды «деморализуют общественность», а все их усилия направлены только на зарабатывание денег.