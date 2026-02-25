Экс-солистка группы «Воровайки» потеряла двоих мужей

Бывшая солистка группы «Воровайки» Яна Павлова пережила в своей жизни много трагедий, потеряв 22-летнюю дочь и 10-летнего сына и двоих мужей. Об этом пишет издание StarHit.

© соцсетей

Накануне стало известно, что сын и дочь экс-солистки группы «Воровайки» Яны Павловой погибли, катаясь на стихийной горке у села Подгородняя Покровка в Оренбургской области.

Страшная трагедия стала не первой в жизни Яны Павловой. Ее первый муж Анатолий Павлов не раз сидел в тюрьме и умер, не дожив до 50-летия несколько недель.

«Как будто я себе это напела. Что пою, то и у меня и случилось. Мне нужен был мужчина для жизни, а ему была нужна тюремная романтика. Освободился, украл, в тюрьму. Так это и продолжалось. И я устала ждать», — рассказывала исполнительница.

Второй муж Яны Павловой Алексей Куцурубов умер в 2020 году в возрасте 35 лет. При этом артистка рассказывала, что перед его смертью ему приснился ее первый супруг и пригласил на свой день рождения, который был 8 марта.

«Я сказала не обращать на это внимания. Но 8 марта Алексея не стало. Пошел в гости на день рождение. Черная вдова я, как еще назвать…» — делилась певица.

Пользователи соцсетей попытались поддержать артистку, которая сегодня хоронит своих детей, призвав ее жить и молиться, несмотря на страшное горе.