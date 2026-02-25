Актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной потребовалась экстренная помощь из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в октябре 2025 года народная артистка перенесла операцию на сердце — ей потребовалось стентирование. Стабилизировать состояние 87-летней Федосеевой-Шукшиной удалось ненадолго: по информации канала, в феврале она опять начала жаловаться на сильные боли в сердце и одышку.

Медики выявили у актрисы сердечную недостаточность. Ей необходима госпитализация, иначе у Федосеевой-Шукшиной может случиться инфаркт.

Напомним, что в июне 2023 года артистка попала в больницу с инсультом. Ее дочь Ольга Шукшина тогда подтвердила информацию. Спустя месяц Федосееву-Шукшину выписали домой — СМИ заявляли, что медикам удалось полностью стабилизировать состояние знаменитости.