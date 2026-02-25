Егор Бероев тайно женился

48-летний актер Егор Бероев женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой. Как сообщает «КП», об этом заявил друг артиста.

Ранее Бероев подтвердил, что расстался с актрисой Ксенией Алферовой, с которой прожил более 20 лет. По словам актера, он разошелся с супругой еще в 2022 году и сейчас официально разведен.

«Ксения и Егор официально развелись в прошлом году. А две недели назад Егор тайно женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой, которая сыграла главную роль в его фильме "Кукла"», — заявил друг Бероева.

По словам источника, актер встретил Панкратову в хореографическом колледже Геннадия Ледяха, где балерина училась. В конце выпускного курса он пригласил девушку на главную роль в своем новом полнометражном фильме. Отмечается, что теперь она будет чаще появляться в кино. Например, прошлым летом начинающая актриса снялась в сериале Бероева «Марик», премьера которого запланирована на 2026 год.