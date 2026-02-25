Егор Бероев тайно женился

Несколько недель назад стало известно, что Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе сообщила актриса, признавшись, что последние несколько лет были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

Не остался в стороне и Егор Бероев. Вот только он высказался гораздо эмоциональнее.

"Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью", — заявил актер.

Примечательно, что ни Ксения Алферова ни Егор Бероев так и не сказали, что же стало причиной развода. Однако в Сети ходят слухи, что популярный актер, который с недавних пор позиционирует себя и как режиссер, увлекся другой женщиной. Более того, ситуация настолько серьезна, будто бы официально оформил с ней отношения.

"Ксения и Егор официально развелись в прошлом году. А две недели назад Егор тайно женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой, которая сыграла главную роль в его фильме "Кукла", - сообщил "КП" некий друг Егора Бероева.

Известно, что Анна является выпускницей хореографического колледжа Геннадия Ледяха, она на 27 лет моложе Егора. Интересно, что прошлым летом Панкратова снялась в сериале Бероева "Марик". Премьера военной драмы запланирована на 2026 год.