Безруков накопил штрафы

Российский актер Сергей Безруков не выплачивает штрафы за нарушения правил ПДД — меньше чем за месяц он накопил долг на более чем 20 тысяч рублей. Об этом следует из материалов судебных приставов.

© Вечерняя Москва

Так, с 3 по 20 февраля на артиста завели 21 исполнительное производство о взыскании «штрафов ГИБДД». Они возбуждены по актам «по делу об административном правонарушении», вынесенным с 30 октября по 21 ноября 2025 года центрами.

Общая сумма задолженности Безрукова составляет 21 750 рублей, передает РИА Новости.

Певца Филиппа Киркорова обвинили в неуплате долга на более чем 500 тысяч рублей за «коммуналку». На неуплате ЖКХ попадались многие знаменитости, в том числе певица Лолита Милявская, рэпер Тимати, фигуристка Татьяна Навка и другие. «Вечерняя Москва» рассказала об этих звездных должниках.

В сентябре прошлого года произошла неприятная ситуация с актрисой Аглаей Тарасовой. Ее задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово, у нее в вейпе был гашиш. Было возбуждено уголовное дело. Подробнее об этом инциденте рассказала «Вечерняя Москва».