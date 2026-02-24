Пару дней назад Полина отправилась в круиз со своим новым избранником Романом Товстиком. Романтический отпуск пары омрачился внезапным приступом тошноты и слабости.

Экс-супруга известного шоумена Дмитрия Диброва наслаждается переменами в личной жизни. После расставания с телеведущим Полина обрела счастье уже в официальных отношениях с бизнесменом Романом Товстиком. Несколько дней назад возлюбленные отправились в масштабный морской круиз.

Полина активно ведет личный блог в Telegram. Она регулярно публикует красочные фотографии и видео из поездки, демонстрируя полную идиллию. Однако недавно позитивный контент сменился тревожными новостями. Диброва шокировала подписчиков резким ухудшением своего самочувствия. Она записала ролик лежа на белоснежной постели. Бывшая жена шоумена выглядела неважно.

По словам Дибровой, ей стало плохо еще утром. Проблемы начались внезапно. После выпитой за завтраком чашки кофе женщина почувствовала сильную тошноту. Ее начало конкретно «штормить».