«Максим! Ну же, оближи!» Галкина* высмеяли за съемки на озере

Галкину* посоветовали ориентироваться на Shaman при съемках видео

Подписчики посоветовали шоумену Максиму Галкину* при съемках видео брать пример с известного российского певца Ярослава Дронова (Shaman). Об этом пишет «Комсомольская правда».

На днях исполнитель песни «Я русский» выложил в соцсети фото, где пробует на вкус байкальский лед. Кадр стал хитом соцсетей.

Галкин*, во время поездки в Швецию, решил сделать красивые кадры на льду озера Меларен.

«Чувствуете, что я на озере? Пилим контент», — хвастливо заметил шоумен.

Кроме того, он попросил спутника, записывающего видео на телефон, снять «нормально, чтобы масштаб был».

Пользователи соцсетей высмеяли скучное видео комика, посоветовали ему равняться на ролики Дронова.

«Продолжение в следующем ролике? Все замерли в ожидании, Максим*! Ну же, оближи!» — призвали Галкина* комментаторы.

Подписчики заметили, что артисту следовало лизнуть лед, а затем бежать к жене.

«Там не было льда, только снег. Можно было бы и поесть, но сейчас это не в тренде», — констатировали пользователи.

Журналисты подчеркнули, что Галкин* при съемках видео напрочь забывает о супруге. Вместе с тем, Shaman на Байкале сразу же вспомнил о своей избраннице Екатерине Мизулиной и нацарапал ее имя на льду самого глубокого озера в мире.

*Признан в РФ иностранным агентом.