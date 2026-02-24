Муж комика Виктории Складчиковой ушел добровольцем на СВО

Антон, супруг известной стендап-юмористки Виктории Складчиковой, отправился в зону специальной военной операции. В беседе с «КП-Оренбург» мужчина подтвердил, что находится в зоне боевых действий и командует взводом в штурмовой бригаде «Невский».

© Соцсети

В своих соцсетях Антон опубликовал фото на фоне украинского дорожного указателя и поздравил подписчиков с Днем защитника Отечества. Примечательно, что сама Складчикова никак не отреагировала на это — на своей странице она не поздравила мужа с праздником.

Недавно юмористка опубликовала видео, в котором намекнула на развод с Антоном. На страницах супругов также отсутствуют совместные фотографии. При этом официального подтверждения разрыва отношений ни одна из сторон не давала.

Комикесса Виктория Складчикова призналась, что пережила измену

В 2018 году Складчикова присоединилась к шестому сезону шоу Stand Up на ТНТ и впоследствии осталась в проекте на постоянной основе. В своих выступлениях она делилась, что в начале творческого пути ей приходилось выступать за еду, получая в качестве благодарности пиццу. Складчикова также рассказала, что в те годы она совмещала стендап с работой на заводе и проживала на окраине Москвы в арендованной комнате. По словам юмористки, она начала зарабатывать на стендапе примерно спустя пять лет после того, как начала заниматься этим жанром.