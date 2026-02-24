Директор Киркорова отреагировала на слухи о полумиллионном долге артиста

$76.6390.58

Директор Филиппа Киркорова опровергла наличие у певца задолженности по ЖКХ: эксклюзивные подробности Super

В распоряжении Super оказались неопровержимые доказательства отсутствия у Филиппа Киркорова задолженности по ЖКХ. Директор артиста, Екатерина Успенская, поделилась с нашим корреспондентом справкой, согласно которой на сегодняшний день певец внёс все платежи по коммунальным услугам в полном объёме.

Напомним, сегодня в Сети появились новости о том, что Киркоров задолжал около 500 тысяч рублей за услуги ЖКХ. Сообщалось, якобы певец не вносил платежи за свои элитные квартиры в центре столицы, общая стоимость которых составляет более миллиарда рублей.

Екатерина Успенская сообщила Super, что эта информация не соответствует действительности.

«Это клевета. Можем предоставить все официальные справки. Артист живет по закону. И оплачивает все вовремя», — отметила она.
