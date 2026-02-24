Российская светская львица находится при смерти в реанимации на Бали

Светская львица из Санкт-Петербурга Наталья Дормидошина попала в реанимацию на Бали: женщина заразилась лихорадкой денге. Об этом во вторник, 24 февраля, рассказали в Telegram-канале Shot.

© Соцсети

Экс-обозреватель светской хроники последнее время жила на острове. Недавно ее в тяжелом состоянии госпитализировали врачи в интернациональный госпиталь. Медики наблюдают у Дормидошиной сильную тромбоцитопению — понижение количества тромбоцитов, необходимых для свертывания крови.

Наталья — жена 81-летнего гуру стиля Юрия Дормидошина. Они вместе работали обозревателями светской хроники. Также Наталья была участницей шоу «Туристы», где оценивала поездки с точки зрения снобов, уточнили в публикации.

Ранее несколько тысяч человек заразились на Кубе вирусом, симптомы которого напоминают ряд известных инфекций, в том числе коронавирус и лихорадку денге. Сейчас известно как минимум о нескольких десятках погибших после заражения.

Кроме того, новый опасный и чрезвычайно устойчивый к лечению грибок Trichophyton indotineae, который уже успели прозвать «супергрибком», начал стремительно распространяться по Европе.