Данила Козловский показал редкие фото с дочерью

Актер Данила Козловский показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкие фото своей дочери Оды Валентины в честь ее шестилетия.

На одном из фото Данила Козловский и его дочь были запечатлены на горнолыжном курорте. Актер стоял в черном лыжном костюме, а девочка позировала в розово-серой куртке и темных легинсах. На другом снимке Ода Валентина сидела за столом, на котором стоял праздничный торт. Дочь артиста была одета в красное платье в пайетках.

© Соцсети

Ода Валентина живет со своей матерью артисткой Ольгой Зуевой в США.

Актеры начали встречаться в 2015 году, а расстались практически сразу после появления девочки. Козловский винит в этом себя. Он публично признавался, что «гадко» поступил по отношению к бывшей возлюбленной. Зуева не препятствует общению и встречам ребенка с отцом. По словам Козловского, дочь поменяла его мировоззрение, заставив по-другому взглянуть на разные ситуации в жизни.

После расставания Козловского с Зуевой появились слухи, что у актера роман с Оксаной Акиньшиной. Пара иногда посещает разные светские мероприятия, но артисты отказываются обсуждать личную жизнь.