Тарзан обиделся на слова Королевой в День защитника Отечества

Актер Сергей Глушко, известный как Тарзан, остался расстроен, что жена Наташа Королева не поздравила его с 23 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал "Светский хроник" со ссылкой на коллег артиста.

Как сообщил источник, Глушко целый день надеялся на подарок от супруги, а после обеда не выдержал и позвонил с вопросом: не забыла ли она про праздник?

"А Королева ему сказала, что это не его праздник. Серегу это так обидело, он же военный. А бывших военных не бывает! Злой был", - поделился инсайдер.

Знакомый артиста отметил, что друзья решили поддержать Глушко: они организовали встречу с супругом Королевой, на которой "выпили малость и отметили".

Тарзан дал откровенный совет Наташе Королёвой по поводу фигуры

17 февраля блогерша Мария Погребняк раскритиковала в Telegram-канале слова Тарзан о внешности Королевой - он заявлял, что "накажет" супругу за блонд. Также Глушко отмечал, что жене надо "похудеть, чтобы пропагандировать правильные формы". Погребняк заявила, что публичные комментарии о весе и цвете волос жены - это попытка принизить Королеву. Она назвала Тарзана мужчиной с комплексами.