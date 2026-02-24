Стало известно о проблемах компании Галустяна

Продюсерский центр юмориста Михаила Галустяна четвертый год подряд теряет выручку, выяснил корреспондент URA.RU. Согласно данным бухгалтерской отчетности ООО «Продюсерский Центр „Галустян“ за 2025 год, выручка компании составила 2,9 миллиона рублей (минус 11% к показателю предыдущего года).

Как следует из БФО (открытый ресурс, содержащий годовую бухгалтерскую отчетность организаций), выручка компании составила 2,9 миллиона рублей, что на 8% меньше, чем в 2024-м году. Чистая прибыль за тот же период сократилась до 2,6 миллиона рублей — минус 11% к показателю предыдущего года.

Согласно раскрытым данным, спад начался в 2021 году, тогда выручка достигла 5,4 млн рублей, а чистая прибыль — пять миллионов соответственно. В 2022 году доход резко упал: по итогам года совокупный доход от деятельности компании тогда составил 2,8 миллиона рублей. В 2023 выручка и прибыль составляли 2,2 и два миллиона, а в 2024-м показатели достигли 3,1 миллиона рублей и 2,9 миллионов соответственно.