Родригез рассказал, как возлюбленная поздравила его с праздником

Катя Кабак в День защитника Отечества устроила квест – Тимур Родригез должен был найти в доме подарки по подсказкам. 46-летний артист нашел их в морозилке, посудомоечной машине и духовке. Он был изумлен, что подарков так много, пишет издание thevoicemag.

«Ты сумасшедший человек! Ну ты что делаешь? Мне одного подарочка хватит, мне вообще никаких подарочком не надо!» — заявил Тимур.

Катя и Тимур, участники шоу «Большой куш. Бангкок» завершили свои прошлые отношения, чтобы быть вместе. Родригез разошелся с женой Анной Девочкиной, с которой прожил в браке 16 лет, Кабак тоже развелась. От прошлых браков у Тимура двое сыновей, у Кати – дочь.

По информации СМИ, после развода с Тимуром Родригезом его бывшей жене Анне Девочкиной отошли особняк в Подмосковье стоимостью около 150 миллионов рублей и квартира в Москве ценой порядка 100 миллионов.