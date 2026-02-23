Шепелев столкнулся с трудностями в воспитании старшего сына

Дмитрий Шепелев отметил, что ему стало нелегко справляться с воспитанием старшего сына, 12 летнего Платона. Вступивший в пубертатный период наследник стал постоянно держать дверь в свою комнату закрытой и игнорировать семейные ужины, пишет издание super.

«...и классическая отговорка „я не знаю“ в ответ на любой мой вопрос», — написал телеведущий в Telegram канале.

Шепелев рассказал, что когда-то пообещал сам себе, что превзойдет как родитель своих маму и папу. Поэтому сейчас он изучает литературу про переходный возраст, чтобы понимать, что происходит с Платоном, и не потерять контакт с сыном.

Ранее СМИ писали, что родители Жанны Фриске не смогли добиться общения с внуком через суд. В беседе с журналистами Владимир Фриске рассказал, что обращался в суд для установления порядка общения с внуком Платоном. В результате родителям Жанны выделили 1,5 часа в месяц на встречи с внуком, однако Дмитрий Шепелев препятствует этому.