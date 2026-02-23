$76.7590.28

Соседов рассказал об отношении к Раймонду Паулсу в России

Ирина Лебедева

Раймонд Паулс оказался в центре скандала. Прославленный композитор запретил использовать свое имя в названии музыкального фестиваля в Латвии. Он раскритиковал организаторов мероприятия и отозвал все ранее выданные доверенности, так что теперь никто не может заключать контракты, управлять финансовыми или имиджевыми вопросами от его имени, пишет издание тhevoicemag.

© ТАСС

Ситуацию прокомментировал Сергей Соседов. Он публично заверил Паулса. Что его творчество в России помнят и любят.

«Считаю, что в России Маэстро помнят и любят! Зрители бы с удовольствием пришли на фестиваль в Москве или любой точке страны, организованный под патронажем любимого композитора. А обижать всесоюзно любимого автора — большой грех!» — заявил музыкальный критик.

Раймонд Паулс — народный артист СССР. С 1980-х годов Паулс выступал с авторскими концертами в Москве и сотрудничал с поэтами Андреем Вознесенским и Ильей Резником.