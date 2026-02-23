Соседов рассказал об отношении к Раймонду Паулсу в России

Раймонд Паулс оказался в центре скандала. Прославленный композитор запретил использовать свое имя в названии музыкального фестиваля в Латвии. Он раскритиковал организаторов мероприятия и отозвал все ранее выданные доверенности, так что теперь никто не может заключать контракты, управлять финансовыми или имиджевыми вопросами от его имени, пишет издание тhevoicemag.

Ситуацию прокомментировал Сергей Соседов. Он публично заверил Паулса. Что его творчество в России помнят и любят.

«Считаю, что в России Маэстро помнят и любят! Зрители бы с удовольствием пришли на фестиваль в Москве или любой точке страны, организованный под патронажем любимого композитора. А обижать всесоюзно любимого автора — большой грех!» — заявил музыкальный критик.

Раймонд Паулс — народный артист СССР. С 1980-х годов Паулс выступал с авторскими концертами в Москве и сотрудничал с поэтами Андреем Вознесенским и Ильей Резником.