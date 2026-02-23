Актёр Олег Протасов получил ранение в зоне СВО

Российский актёр Олег Протасов рассказал, что получил осколочное ранение в зоне специальной военной операции.

В программе «Звёзды сошлись» он отметил, что в первый раз приехал туда 15 апреля 2022 года. Всего артист совершил 11 поездок в зону боевых действий, где давал концерты.

«Осколочное ранение получил ночью. После концерта мы легли спать с 18 на 19 июля. Две мины прилетело», — отметил Протасов.

По его словам, взрывной волной выбило стекла, а один из осколков прилетел артисту в руку, которой он прикрывал голову.

Ранее стало известно, что актёр Николай Ткаченко, погибший при выполнении задач в зоне специальной военной операции, посмертно удостоен ордена Мужества и медали Жукова.