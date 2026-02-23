Аскольд Запашный пожаловался на проблемы с сыном

Аскольд Запашный в эфире телепрограммы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ пожаловался, что сложные отношения с бывшей возлюбленной не дают ему возможность полноценно воспитывать сына.

«Так получилось, что при встрече со мной он видит во мне Деда Мороза, все время от меня ждет только подарки, а я из-за этого сильно расстраиваюсь. Вот каждый раз, когда мы с ним встречаемся, то он уже издалека кричит мне: «Папа, а ты мне купил?». И я не могу этот момент сломать, но очень хочу», — рассказал знаменитый дрессировщик.

По словам артиста, отношения с Дианой, матерью их сына, наладить пока не получается, информирует СтарХит.

«У меня дочери больше мальчишки, чем сын. Потому что они всегда со мной были и я их воспитывал. Дочки много работают, у них большие проекты, они уже имеют звания определенные, такие как, например, „принцесса цирка“. С сыном у меня так не получается именно благодаря тому, что не могу найти общий язык с моей бывшей Дианой. В итоге это выливается в то, что я для сына такой подарочный папа», — сказал Запашный.

Напомним, ранее российский артист Аскольд Запашный шокировал общественность новостью о наличии второй семьи и внебрачного сына. В итоге законная супруга подала на развод, а гражданская более не хочет с ним общаться.