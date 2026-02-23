Бородина озвучила подробности инцидента на шоу «Мастер игры»

Ксения Бородина вновь выступила в поддержку своего супруга. Напомним, Николай Сердюков должен был принимать участие в шоу «Мастер игры», которое стартовало в Марокко. Однако, когда он узнал, что в шоу принимает участие Курбан Омаров, бывший муж Ксении, то покинул проект.

Телеведущая поддерживает решение избранника, поскольку он не позволил шоу устроить хайп на ее имени, информирует издание Тhevoicemag.

«"Сбежал" — это формулировка желтушников! А он предупредил всех организаторов, что отказывается от съемок в проекте, который решил грязно похайповать на моей фамилии, на канале, на котором я проработала 20 лет! Просто уехал оттуда за свой счет: и правильно сделал! Так поступает семья, и так семья не только защищает свои границы, она воспитывает чувство ответственности и понимание, что уважение важнее эпатажа! Именно поэтому настоящая семья отказывается от грязного хайпа. Для нас важнее честь и спокойствие, чем сиюминутная слава!» - заявила Бородина.

Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова в 2025 году. Для телеведущей это уже третий брак. Ее предыдущие отношения закончились из-за измен бывшего мужа.