Канделаки уличила Бородину во вранье на фоне побега Сердюкова

Муж Ксении Бородиной Николай Сердюков сбежал со съемок шоу в Марокко, узнав, что в реалити позвали и бывшего супруга телеведущей Курбана Омарова. После напряженной переписки по телефону, блогер собрал чемоданы и покинул Марракеш.

Кадры, как Сердюков тащит свои пожитки к минивэну, появились в Сети. Многие решили, что Николай испугался скандала. По слухам, именно с подачи Бородиной Сердюков покинул съемки и отправился домой. Позже Ксения утверждала, что Тина Канделаки лично подходила к ней, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Однако сама Тина в новом интервью заявила, что такого не было.

"Знаете, я всегда веду коммуникацию напрямую, если возникают какие-то вопросы или предложения. В этой ситуации никакого личного общения между мной и супругой Николая Сердюкова не было", - заявила Канделаки Starhit.

При этом она отметила, что на мероприятии к ней подходил супруг Ксении Бородиной и выразил сожаление из-за того, что произошло. Та, впрочем, успокоила Николая Сердюкова, пообещав пригласить его в другое реалити-шоу.

Напомним, что Ксения Бородина в третий раз вышла замуж летом 2025 года. Бывшая ведущая "Дома-2" уверяет, что Николай Сердюков — мужчина ее мечты: заботливый, внимательный, любящий. С Курбаном Омаровым ведущую сейчас связывает лишь общая дочь Теона.